معاينة حريق مصنع شوكولاتة التجمع: ماس كهربائي أشعل النيران بالمخزن

كتب : محمود الشوربجي

11:03 م 29/04/2026

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع - أرشيفية

كشفت المعاينة النهائية لحريق مصنع التجمع الخامس، أن النيران اشتعلت في مصنع لتصنيع الشوكولاتة مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مساحته 5 آلاف متر مؤجر من شركة للصناعات الغذائية.

المعاينة تظهر التهام النيران مصنع شوكولاته

وأضافت المعاينة، أن الحريق نشب في مخزن بالطابق الأرضي يستخدم لتخزين (لبن البودره + سكر بودرة + كاكاو الخام + كراتين) على مساحة 100 متر، وتم حصر النيران والسيطرة على الحريق وتم الإطفاء بمعرفة رجال الحماية المدنية وجارى التبريد.

ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في المبنى

وأوضحت المعاينة، أنه من المرجح أن الحريق حدث نتيجه ماس كهربائي في كابل المكيف الهوائي بداخل المصنع والذي نتج عنه الحريق.

وقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق داخل المصنع دون إصابات.

وورد بلاغ لغرفة العمليات، يفيد تصاعد أدخنه من مصنع شوكولاته - منطقه الألف مصنع بدائره قسم التجمع الخامس وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق مصنع التجمع الخامس النيابة العامة الحماية المدنية

