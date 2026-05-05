القيادة المركزية الأمريكية: وفرنا مسار آمن عبر مضيق هرمز

كتب : وكالات

09:07 م 05/05/2026

المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، إن الهدف من مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دعم للاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وأضاف هوكينز، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك مسار آمن عبر مضيق هرمز وفرته واشنطن ووضعت فوقه مظلة آمنة.

وأكد المتحدث باسم القيادة الأمريكية، أن هناك ردود إيجابية من ملاك السفن وشركات التأمين بشأن مشروع الحرية الأمريكي.

وأوضح هوكينز، أن مشروع الحرية يشمل أي سفن تجارية تبحر عبر مضيق هرمز، لافتًا إلى أن "قادتنا في المنطقة لديهم كل الصلاحيات لحماية السفن التجارية".

ولفت متحدث القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن البحرية الأمريكية تفتح مسارا آمنا لسفن تعود إلى أكثر من 80 دولة لتبحر بأمان.

وذكر المتحدث الأمريكي، أن حصار البحرية الأمريكية للموانئ الإيرانية، فعالا ويؤتي ثماره.

