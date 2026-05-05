الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج

كتب : وكالات

08:45 م 05/05/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران ليس لديها أي عداء تجاه الدول العربية في الخليج.

وحذر بقائي، في تصريحات لوكالة إيرنا الإيرانية، الدول المجاورة لإيران من الاعتماد على الأمن المستورد.

ووصف المتحدث الإيراني، دول الخليج من الوجود العسكري الأمريكي، مؤكدًا أنه المصدر الوحيد لانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

إيران: دول الخليج تعرض نفسها للخطر بتحالفها مع أمريكا

وقال بقائي، إن دول الخليج تعرض نفسها للخطر بدلاً من إيجاد الحماية من خلال التحالف مع واشنطن.

الخارجية الإيرانية: الإيرانيون لا يستسلمون تحت الضغط أبداً

وأضاف بقائي: "الإيرانيون لا يستسلمون تحت الضغط أبداً"، مؤكداً أن جميع تحركات إيران كانت دفاعية، تستهدف الأصول والقواعد العسكرية الأمريكية المستخدمة ضد إيران.

