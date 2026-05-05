في مشهدٍ تجردت فيه المشاعر من أبسط معاني الإنسانية، اهتزت منصات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو صادم يظهر فيه شخص يعطي طفلاً صغيراً مواد مخدرة لتعاطيها، وكأن براءة الخمس سنوات أصبحت أداة للهو الأسود. الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، استنفر الأجهزة الأمنية لكشف هوية الأبطال الحقيقيين خلف هذه الجريمة الأخلاقية.

من قنا إلى القليوبية.. رحلة السقوط

خيوط البحث قادت رجال الأمن من أقصى الصعيد في مركز نقادة بقنا، حيث تم تحديد وضبط والدة الطفل. وبمواجهتها، فجرت مفاجأة بتأكيدها أنها من قامت بتصوير هذا الجرم منذ شهر، أثناء تواجدها مع ابنها (5 سنوات) في ضيافة "سائق" بمدينة بنها بالقليوبية، وذلك عقب انفصالها عن زوجها.

"لهو وتجارة سموم"

لم يتوقف الأمر عند التصوير، بل نجحت الشرطة في اصطياد "السائق" (مسجل خطر) في مخبئه ببنها، وضبطت بحوزته كمية من مخدر "البودر". وفي مواجهة صادمة، اعترف الجاني بمضمون الفيديو، مدعياً أنه أعطى المخدر للطفل "بقصد اللهو" أثناء تعاطيه هو للمواد المخدرة، بينما كشفت الكميات المضبوطة معه نشاطه الحقيقي في "الاتجار بالسموم".

انتهت مغامرة اللهو بالبراءة خلف القضبان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأم والسائق.

بلوجر المنتزه

في سياق آخر، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفي محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى".

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

