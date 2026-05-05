تقدمت "هدى. م"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها بتعرضها للعنف الجسدي والإهانة المستمرة على يد زوجها، بسبب الخلافات المتكررة حول المصاريف، مؤكدة في دعواها: "كسر لي أسناني في خناقة عشان طلبت منه مصروف البيت، ولما طلبت يركب لي طقم بدل اللي اتكسر، قالي: استحملي لحد ما ربنا يفرجها".

تفاصيل دعوى خلع بسبب تعرض الزوجة للضرب

وقالت "هدى" في تفاصيل دعواها إنها تزوجت عن قصة حب استمرت قرابة عامين، وكانت تعتقد أن زوجها شخص هادئ ومسؤول، خاصة أنه كان يُظهر أمام الجميع صورة الرجل المكافح الذي يسعى لبناء بيت مستقر، لكنها فوجئت – بحسب روايتها – بتغيرات كبيرة في شخصيته بعد الزواج؛ حيث أصبح سريع الغضب، دائم الشكوى من ضيق الحال، ويرفض تحمل أي مسؤولية مالية داخل المنزل.

وأضافت الزوجة أنها، منذ الأشهر الأولى للزواج، لاحظت تهربه المستمر من الإنفاق؛ إذ كان يطلب منها المشاركة في كافة مصروفات المنزل، رغم علمه بأنها لا تعمل بشكل ثابت، موضحة: "كان كل يوم يفتح خناقة بسبب الفلوس، ولو طلبت احتياجات أساسية يقولي: استلفي من أهلك أو اتصرفي".

الخلافات الزوجية

وأشارت "هدى" إلى أن الخلاف الأخير بينهما بدأ عندما طلبت منه شراء بعض مستلزمات المنزل الضرورية، ليتحول النقاش إلى مشادة كلامية انتهت باعتدائه عليها بالضرب، ما تسبب في كسر اثنين من أسنانها الأمامية، وهو ما أصابها بحالة نفسية سيئة وأجبرها على ملازمة المنزل عدة أيام.

وتابعت: "لما واجهته وطلبت منه يتحمل تكلفة العلاج، رفض تمامًا، وقال لي: مش ناقص مصاريف دلع"، واعتبر أن ما حدث أمر عادي بسبب عصبيته. وأضافت أنها حاولت احتواء الموقف وإعطاءه فرصة جديدة حفاظًا على استمرار الحياة الزوجية، لكنه تمادى في معاملته القاسية، بل سخر منها أمام أسرته بسبب شكل أسنانها المكسورة.

وأكدت الزوجة أنها لجأت إلى أسرتها، التي حاولت التدخل للصلح أكثر من مرة، إلا أن الزوج تمسك بموقفه ورفض الاعتذار أو تحمل نفقات العلاج، ما دفعها في النهاية إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع.

واختتمت "هدى" حديثها قائلة: "استحملت سنة كاملة، وكنت فاكرة إن الظروف هتتغير، لكن اكتشفت إن اللي يهينك مرة هيكررها، وأنا مش هكمل مع شخص كسرني نفسيًا وجسديًا ورافض حتى يصلّح اللي عمله".

