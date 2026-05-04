كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سكان إحدى مناطق القاهرة الجديدة من قيام عدد من الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق.

ضبط 4 أشخاص فرضوا إتاوات

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين، بالإضافة إلى مزاولة مهنة "سايس" دون تراخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

