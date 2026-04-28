تقدمت سيدة تُدعى "شفيقة. م" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد 11 عامًا من الزواج، مبررة طلبها بسوء معاملة زوجها وتعرضها لمواقف محرجة أمام أسرتها وأهل زوج ابنتها "مليونير وبيشحت على جهاز بنته.. وبيطلب مساعدات من المساجد".

وأوضحت الزوجة في دعواها أنها تزوجت من "فتحي. ع"، وعاشت معه في بداية حياتهما بشكل مستقر، خاصة مع تحسن أوضاعه المادية وتمكنه من تكوين ثروة كبيرة، إلا أن سلوكياته تغيرت خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل دعوى سيدة تطلب خلع زوجها

وأضافت أن زوجها، رغم حالته المادية الميسورة، يتسم بالبخل الشديد، ويرفض الإنفاق على احتياجات المنزل وأسرته بصورة مناسبة، ما أدى إلى خلافات متكررة بينهما، مشيرة إلى أنها تحملت كثيرًا حفاظًا على استقرار الأسرة وتربية أبنائها.

تصاعد الخلافات الزوجية

وأشارت إلى أن الأزمة تصاعدت مؤخرًا مع اقتراب زواج ابنتهما، حيث فوجئت بقيام الزوج بطلب مساعدات من جمعيات خيرية ومساجد لتجهيز ابنته، رغم قدرته المالية، وهو ما تسبب لها في حرج شديد أمام أسرة العريس، إلى جانب تعليقات وانتقادات من المحيطين بها، الأمر الذي أثر سلبًا على حالتها النفسية.

وأكدت أنها حاولت إقناعه بالتراجع عن هذه التصرفات، إلا أنه تمسّك بموقفه ورفض الإنفاق على تجهيز ابنتهما بالشكل اللائق، معتبرة ذلك إهانة لها ولابنتها.

دعوى أمام محكمة الأسرة

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مشددة على استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب ما وصفته بـ"البخل المفرط والتصرفات غير اللائقة"، والتي أفقدتها الشعور بالأمان والاستقرار داخل منزلها.

يُذكر أن الدعوى تحمل رقم 791 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين