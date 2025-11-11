كتب - أحمد عادل:



قدّم المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، واجب العزاء لأسرة الأستاذ أحمد محمد دياب، الموظف بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأديته عمله داخل إحدى اللجان الفرعية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بمناسبة بدء تصويت الناخبين في انتخابات مجلس النواب، حيث أعرب بنداري عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدًا تقدير الهيئة لجهود جميع القائمين على العملية الانتخابية من قضاة وموظفين ومشرفين في مختلف المحافظات.



تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. ويتنافس في هذه المرحلة 1281 مرشحًا على 143 مقعدًا بمجلس النواب.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.



كما شددت الهيئة على ضرورة التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.



ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز فور غلق اللجان مباشرة.