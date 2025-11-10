للتعاون القضائي.. وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust) والوفد المرافق له، بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالضيف والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية، مشيرًا إلى المشاركة المنتظمة لوزارة العدل في الفعاليات التي تُنظم تحت مظلة البرنامج الأورومتوسطي.

من جانبه، أعرب مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية عن خالص سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون القضائي، مثمنًا الجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في مختلف المجالات، ولاسيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار عدنان فنجري، عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي والوكالة، انطلاقًا من كون وزارة العدل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي، والمسؤولة عن إبرام الاتفاقيات ذات الصلة وتنسيقها مع الجهات الوطنية المعنية، بما يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.