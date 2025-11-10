إعلان

معاكسة بالسلاح ضحيتها فتاتين تهز أكتوبر

كتب : مصراوي

12:07 ص 10/11/2025

معاكسة في الشارع - أرشيفية

في مشهد أشبه بأفلام الأكشن، اهتزت مدينة السادس من أكتوبر بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق لحظات مرعبة لفتاتين تتعرضان لمعاكسة مجهولين.

الفيديو يظهر سيارتينتقتربان من الفتاتين بالقرب من سنتر للدروس الخصوصية، في حادثة أثارت الذعر بين الأهالي والمارة. أحد الأشخاص كان يحمل سلاحًا ناريًا، ووجه تهديدًا مباشرًا للفتاتين، ما أجبرهما على الفرار بسرعة، وتركهما في حالة من الرعب والخوف الشديد.

على الفور، تحرك الأهالي وأبلغوا قوات النجدة، التي انتقلت إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لتحديد هوية المتهمين وضبطهما بعد مراجعة كاميرات المراقبة.

معاكسة فتاة أكتوبر سنتر دروس خصوصية الجيوة فيديو

