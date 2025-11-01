"كسروا دماغه".. حبس صاحب محل ونجله بتهمة قتل مسن بالصف

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على مسن بالضرب باستخدام “شومة” مما أدى إلى وفاته، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز الصف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، حيث تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه (مسن) من جهة، وصاحب محل ونجله من جهة أخرى، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم الرئيسي على المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.