واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث في أعمال التسول، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 16 شخصًا – بينهم 8 رجال و8 سيدات – لقيامهم باستغلال الأطفال في أنشطة غير مشروعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأكدت التحريات أن المتهمين – لـ11 منهم معلومات جنائية – كانوا يستغلون الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وتم ضبط المتهمين وبصحبتهم 15 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور الرعاية الاجتماعية.