في يوم واحد... سحب 1000 رخصة قيادة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت أجهزة وزارة الداخلية 1000 رخصة قيادة وتسيير على مستوى الجمهورية، بسبب عدم التزام أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني الإلزامي.

وجاءت تلك الإجراءات بعد انتهاء المهلة المقررة للتركيب في 30 مارس 2021، حيث بدأت إدارات المرور في تطبيق اللوائح القانونية بحق المخالفين ممن لم يلتزموا بالقرار.

وتواصل وحدات المرور في مختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تسهّل متابعة المركبات وتنظيم الحركة المرورية.

كما تتيح الوزارة خدمة إلكترونية عبر بوابة مرور مصر، تُمكّن مالكي المركبات من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه الفعلي للوحدات المرورية.

ويستمر العمل في وحدات المرور حتى الخامسة مساءً يوميًا، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، لتيسير إجراءات التركيب أمام المواطنين.