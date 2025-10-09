المرور يغلق كوبري الأزهر السفلي 7 أيام لتغيير الأرضية الإيبوكسية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية جديدة، تزامنًا مع بدء مشروع تغيير الأرضية الإيبوكسية لكوبري الأزهر السفلي "أحمد ماهر"، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الكباري الحيوية بالعاصمة.

وقررت الإدارة الغلق الكلي للاتجاه القادم من باب الشعرية في اتجاه باب الخلق لمدة 7 أيام، اعتبارًا من الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، مع تحويل حركة المرور إلى مسطح الكوبري في اتجاه شارع الأزهر لتيسير حركة المركبات وتقليل الكثافات المتوقعة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها عينت الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال؛ لمتابعة الحالة المرورية ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تكدسات، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية وجميع التجهيزات التي تضمن أمن وسلامة المواطنين أثناء فترة الغلق.