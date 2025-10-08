رفض استئناف "شاكر محظور" على حبسه احتياطيا بقضية غسل 100 مليون جنيه

كتب- أحمد عادل:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من البلوجر "شاكر محظور" على قرار حبسه 45 يومًا في اتهامه بالتورط في غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بث فيديوهات تخدش الحياء العام.

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، كشف عن بلوغ المبالغ المالية التي غسلها التيك توكر المعروف بـ"شاكر محظور" نحو 100 مليون جنيه.

وأوضحت الداخلية أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها لنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة شاكر إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).

وأكدت الوزارة أن أعمال غسل الأموال قدرت بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

