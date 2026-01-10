إعلان

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي

كتب : دينا خالد

10:26 ص 10/01/2026

الحهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، مسجلا 264.2 نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 10.3% لشهر ديسمبر 2025 مقابل 23.4% لنفس الشهر من العام السابق، بحسب الحهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبحسب الأحصاء، ترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -1.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -1.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.0%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة -0.5%، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة -0.4%.

وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.1%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.6%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.0%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.0%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.1%، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.5%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.9%.

الحهاز المركزي للتعبئة والإحصاء معدل التضخم السنوي يتراجع انخفاض أسعار مجموعة اللحوم

