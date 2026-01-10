كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 10-1-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36250 جنيه، بزيادة 221.29 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37350 جنيه، بتراجع 156.85 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4095 جنيهًا، بزيادة 170 جنيه.