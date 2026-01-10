إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتب : مصراوي

11:53 ص 10/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 10-1-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36250 جنيه، بزيادة 221.29 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37350 جنيه، بتراجع 156.85 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4095 جنيهًا، بزيادة 170 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
3 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

3 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
الوطنية للانتخابات تعلن اليوم آخر نتائج انتخابات مجلس النواب | تفاصيل
حوادث وقضايا

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم آخر نتائج انتخابات مجلس النواب | تفاصيل
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام
أخبار مصر

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان