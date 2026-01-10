أتاحت النيابة العامة عبر منصتها الرقمية لخدمات المرور إمكانية استخراج شهادة المخالفات بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق، مع إمكانية توصيلها إلى المنزل من خلال البريد دون الحاجة لزيارة وحدات المرور.

وفيما يلي يوضح "مصراوي" خطوات الحصول على شهادة المخالفات أونلاين:

أولًا: استخراج شهادة المخالفات

الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال الرابط المخصص.

اختيار "الاستعلامات" من القائمة الرئيسية.

تحديد نوع المخالفة سواء مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

في حالة اختيار "رخص المركبة" يتم إدخال رقم اللوحة ثم الضغط على "إجمالي المخالفات".

وفي حالة "رخص القيادة" يُدخل المستخدم رقم الرخصة ونوع الترخيص ثم يضغط على "إجمالي المخالفات".

ويتيح الموقع سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع المختلفة، أو اختيار الدفع عند استلام الشهادة عبر البريد.

ثانيًا: تجديد رخصة المركبة أونلاين

بعد الحصول على شهادة براءة الذمة، يمكن التوجه إلى موقع وزارة الداخلية وتجديد الرخصة إلكترونيًا من خلال:

الدخول إلى بوابة خدمات الأفراد بوزارة الداخلية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة تجديد رخصة المركبة.

إدخال البيانات المطلوبة وتشمل:

رقم اللوحة

مدة الترخيص

رسوم التأمين

مكان استلام الرخصة

ويُشترط لاستكمال التجديد عبر الإنترنت عدم وجود فحص فني مطلوب للسيارة، بالإضافة إلى وجود الملصق الإلكتروني مُسبقًا.

المستندات المطلوبة عند استلام الرخصة في المنزل

الرخصة السابقة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

شهادة المخالفات (براءة الذمة).

هذه الخطوات تتيح للمستخدمين تنفيذ إجراءات المرور بسهولة وسرعة، دون الاضطرار للانتظار داخل وحدات المرور.