"توج مرتين".. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يواجه حامل اللقب في أمم أفريقيا؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنطلق مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، أثارت الكثير من الجدل، بعدما ظهر خلالها قائد منتخب مصر مصر صلاح داخل تابوت مثل المومياء، ويقف أمامه لاعب كوت ديفوار، في إشارة إلى السخرية من المنتخب المصرية ونجمه محمد صلاح.

وبالرغم من تداول الصورة بشكل كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تصدر من جانب أي حساب رسمي يتبع الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، كان منتخب مصر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على بنين في دور ال 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا