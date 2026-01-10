حملات مرورية مكثفة تضبط 654 مخالفة ملصق إلكتروني و792 للدراجات

كتب - علاء عمران:

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 654 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية ورفع مستوى الانضباط وتحقيق السيولة المرورية على الطرق.

ويُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة أمنيًا أو المنتهية تراخيصها، فضلًا عن تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية رفع 30 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 792 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

