إعلان

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم آخر نتائج انتخابات مجلس النواب | تفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

10:41 ص 10/01/2026

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، لإعلان نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لأحكام قضاء مجلس الدولة، والبالغ عددها 27 دائرة انتخابية.

وكان المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن الاستحقاق الانتخابي الحالي يُعد الأطول منذ إنشاء الهيئة قبل نحو 9 سنوات، حيث امتدت إجراءاته قرابة 99 يومًا.

وشهدت هذه الجولة الانتخابية تنافس 98 مرشحًا على 49 مقعدًا فرديًا، موزعين على 27 دائرة انتخابية في 10 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت، في 29 نوفمبر الماضي، أحكامًا بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى، وأمرت بإعادتها بدءًا من آخر إجراء صحيح، وهو مرحلة الدعاية الانتخابية.

وعلى ضوء ذلك، أُعيدت الانتخابات في جولتها الأولى بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 من الشهر نفسه.

وأُجريت الجولة الأخيرة من الانتخابات في عدد من دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، وأسيوط، حيث شملت الجيزة دوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الأهرام، أول أكتوبر، ومنشأة القناطر، بينما أُجريت بالفيوم في دائرة سنورس، وبالمنيا في دوائر: أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، ودير مواس، وفي أسيوط شملت دوائر: أول أسيوط، القوصية، وأبو تيج.

كما أُجريت الجولة في دوائر محافظات الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث شملت الوادي الجديد دائرة الداخلة، وسوهاج دائرة البلينا، والأقصر دائرتي القرنة وإسنا، وأسوان دوائر: أول أسوان، نصر النوبة، وإدفو، والإسكندرية دائرة أول المنتزه، إلى جانب دوائر البحيرة: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، وكوم حمادة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الدوائر الملغاة المحكمة الإدارية العليا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام
أخبار مصر

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان