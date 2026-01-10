الوطنية للانتخابات تعلن اليوم آخر نتائج انتخابات مجلس النواب | تفاصيل

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، لإعلان نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لأحكام قضاء مجلس الدولة، والبالغ عددها 27 دائرة انتخابية.

وكان المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن الاستحقاق الانتخابي الحالي يُعد الأطول منذ إنشاء الهيئة قبل نحو 9 سنوات، حيث امتدت إجراءاته قرابة 99 يومًا.

وشهدت هذه الجولة الانتخابية تنافس 98 مرشحًا على 49 مقعدًا فرديًا، موزعين على 27 دائرة انتخابية في 10 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت، في 29 نوفمبر الماضي، أحكامًا بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى، وأمرت بإعادتها بدءًا من آخر إجراء صحيح، وهو مرحلة الدعاية الانتخابية.

وعلى ضوء ذلك، أُعيدت الانتخابات في جولتها الأولى بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 من الشهر نفسه.

وأُجريت الجولة الأخيرة من الانتخابات في عدد من دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، وأسيوط، حيث شملت الجيزة دوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الأهرام، أول أكتوبر، ومنشأة القناطر، بينما أُجريت بالفيوم في دائرة سنورس، وبالمنيا في دوائر: أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، ودير مواس، وفي أسيوط شملت دوائر: أول أسيوط، القوصية، وأبو تيج.

كما أُجريت الجولة في دوائر محافظات الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث شملت الوادي الجديد دائرة الداخلة، وسوهاج دائرة البلينا، والأقصر دائرتي القرنة وإسنا، وأسوان دوائر: أول أسوان، نصر النوبة، وإدفو، والإسكندرية دائرة أول المنتزه، إلى جانب دوائر البحيرة: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، وكوم حمادة.

