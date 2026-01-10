مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

نجم الزمالك السابق يوضح طريقة اللعب الأمثل للفوز على منتخب كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 10/01/2026
أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ستكون على درجة عالية من الصعوبة، خاصة وأنها تشبه مباراة نهائية مبكرة وليست مجرد لقاء في دور الثمانية.

وشدد يونس في تصريحات تلفزيونية على ضرورة أن يدفع حسام حسن بالتشكيل الأمثل في مواجهة الغد، مشيراً إلى أن منتخب كوت ديفوار يضم مجموعة من الأسماء اللامعة التي تنشط في كبرى الأندية الأوروبية، ما يفرض استعداداً خاص وتعامل تكتيكي دقيق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن حسام حسن يقدم بطولة مميزة حتى الآن مع المنتخب المصري، مؤكداً أن الفراعنة يمتلكون توازن واضح على المستويين الدفاعي والهجومي، وهو ما يمنحهم فرصة حقيقية للمنافسة بقوة.

وأوضح يونس أن استغلال القدرات الفردية للاعبين إلى جانب أفكار حسام حسن الفنية، يمثل مفتاح العبور أمام منتخب كوت ديفوار، خاصة وأن المدير الفني لن يندفع أو يغامر بشكل مبالغ فيه خلال اللقاء.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية منح حرية التحرك للثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، من أجل استغلال المساحات وتنفيذ الهجمات المرتدة بشكل فعال أمام دفاعات الأفيال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مباراة مصر وكوت ديفوار مصر ضد كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية أيمن يونس محمد صلاح عمر مروش حسام حسن

فيديو قد يعجبك



