قبلت محكمة النقض، الطعن رقم 12006 لسنة 93 ق، المقدم "مصطفى فايز" طالب جامعي، شكلاً وموضوعًا بشأن الإعدام الصادر ضده من جنايات الجيزة، في واقعة اتهامه بقتل ابنه الجيران الطفلة "جني"، في منطقة بولاق الدكرور، بعدما استدرجها لمنزله، بغرض طلب فدية من والدها.

وحددت المحكمة؛ جلسة 4 نوفمبر المقبل، لإعادة محاكمة الطالب الجامعي المُدان بالإعدام، وآخر (المتهم الثاني) صدر ضده حكمًا بالسجن 10 سنوات في الدعوى بعدما قدما طعن على الأحكام الصادرة ضدهما.

وأودع "وليد عبد الوهاب" المحامي بالنقض، مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل إنتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، على الحكم الجنائي الصادر بإدانه موكله "مصطفى فايز" بالإعدام شنقا عما أسند إليه من تهم بقتل الطفلة "جني" في القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة.

وأدانت الدائرة "12"، جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، قاتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

كما عاقبت المحكمة، المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 6 سنوات، والمتهم الرابع بالحبس سنة.

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة؛ المتهم فيها كل من "مصطفى فايز" 20 سنة طالب جامعي ، و"م.ع" 16 سنة و"م.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل ، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطفلة جني وإخفاء جثمانها .

وأسندت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، للمتهمين الأول والثاني، تهمة قتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمان الثالث والرابع علّما بوقوع الجريمة الأولى، و أعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

