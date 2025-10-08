كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، زعم قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي على سيدة بالسب أثناء توصيلها، بسبب خلاف على قيمة الأجرة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تتهم فيه سائق "توك توك" بالتعدي عليها بالسب أثناء توصيلها بدائرة القسم لخلافات حول الأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.