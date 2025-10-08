إعلان

ضربوا جيرانهم بالكابلات.. ضبط عاملين في مشاجرة دامية بدمياط

كتب : علاء عمران

03:00 م 08/10/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء شخصين على رجل وزوجته بالضرب في محافظة دمياط.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة دمياط بلاغًا من أحد الأشخاص وزوجته، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يفيد بتعرضهما للاعتداء بالضرب من جانب عاملين مقيمين بنفس العنوان، مستخدمين كابلات كهربائية، ما أسفر عن إصابتهما، بسبب خلافات بين الطرفين حول الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 كابل كهربائي) المستخدمين في الاعتداء، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

