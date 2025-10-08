بعد تداول فيديو.. ضبط عاطل وسيدة حاولا سرقة محل هواتف في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصًا وبرفقته سيدة أثناء اعتدائهما على أحد العاملين داخل محل للهواتف المحمولة بمحافظة المنوفية، ومحاولتهما سرقته قبل أن يلوذا بالفرار دون إتمام الجريمة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تم تحديد محل الواقعة وسماع أقوال العامل المعتدى عليه، الذي أوضح أنه لم يحرر محضرًا نظرًا لعدم تمكن المتهمين من تنفيذ السرقة بعد مقاومته لهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما (عاطل وسيدة – مقيمان بالمنوفية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.