إعلان

بعد تداول فيديو.. ضبط عاطل وسيدة حاولا سرقة محل هواتف في المنوفية

كتب : علاء عمران

01:41 م 08/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصًا وبرفقته سيدة أثناء اعتدائهما على أحد العاملين داخل محل للهواتف المحمولة بمحافظة المنوفية، ومحاولتهما سرقته قبل أن يلوذا بالفرار دون إتمام الجريمة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما تم تحديد محل الواقعة وسماع أقوال العامل المعتدى عليه، الذي أوضح أنه لم يحرر محضرًا نظرًا لعدم تمكن المتهمين من تنفيذ السرقة بعد مقاومته لهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما (عاطل وسيدة – مقيمان بالمنوفية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عاطل وسيدة سرقت محل هواتف المنوفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل