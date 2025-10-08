كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين (لـ2 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر؛ بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل".

عُثر بحوزتهم على هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد المتهمون عن عميلهم سيئ النية (بائع هواتف محمولة – له معلومات جنائية – مقيم بالمنوفية)، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.