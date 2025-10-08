الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

تشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، مراسم احتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024/2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات، وأهالي الخريجين.

ويتضمن الاحتفال عددًا من العروض والتدريبات القتالية التي تُظهر مهارات وقدرات الخريجين البدنية والفنية، استكمالًا للبرامج التدريبية المكثفة التي تتلقاها دفعات أكاديمية الشرطة على مدار سنوات الدراسة.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

