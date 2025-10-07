ضبط 4 متهمين يروجون لأعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف نشاط مشبوه لأربعة أشخاص يقيمون بمحافظتي القاهرة والمنوفية.

تحريات الإدارة أكدت أن المتهمين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون أي تمييز، معلنين عن نشاطهم الإجرامي بشكل علني عبر المنصات المختلفة.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتورطهم في تلك الأنشطة غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.