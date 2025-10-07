مشاجرة بسبب تصليح ثلاجة في بولاق الدكرور.. إصابة 3 أشخاص

كتب- صابر المحلاوي:

أصيب 3 أشخاص بجروح وسحجات متفرقة بالجسم في مشاجرة نشبت بمنطقة بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع المشاجرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.

وأظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين:الطرف الأول: سائق 23 سنة مصاب بجروح متفرقة، وشقيقه 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات، والطرف الثاني: فني تبريد وتكييف 40 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس.

ووفق التحريات، جاء الخلاف بعد قيام الطرف الأول بطلب إصلاح ثلاجة، وعقب انتهاء الإصلاح وظهور نفس العطل مرة أخرى، توجه لمطالبة الفني برد المبلغ المالي، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما البعض.

وتم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، سلاح أبيض مطوّى، واعترفوا أمام الرائد علي باسل، معاون المباحث بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.