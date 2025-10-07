إعلان

غسل أموال بـ 250 مليون جنيه.. سقوط شبكة النصب العقاري في قبضة الداخلية

كتب : علاء عمران

04:39 م 07/10/2025

غسل أموال- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية – بينهم 3 سيدات – لاتهامهم بغسل أموال بلغت قيمتها 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل أموال شبكة النصب العقاري وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس