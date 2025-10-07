غسل أموال بـ 250 مليون جنيه.. سقوط شبكة النصب العقاري في قبضة الداخلية
كتب : علاء عمران
غسل أموال- أرشيفية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية – بينهم 3 سيدات – لاتهامهم بغسل أموال بلغت قيمتها 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.