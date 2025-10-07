خناقة نص الليل ..ماذا جرى مع "صاصا" و فرقته على كورنيش النيل؟

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر شديدة الخطورة بمحافظة السويس.

وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، واتخذوا 3 مخازن سرية بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين وكرًا لإخفاء تلك المواد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 2.250 طن من مخدر الهيدرو، و367 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و6000 قرص من عقار الترامادول المخدر.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 180 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

