الداخلية تلاحق ناشر فيديو ضرب نار بفوز "نائب سوهاج" والتحريات: قديم

كشف مصدر أمني، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن زعم القائم على النشر إطلاق عدد من الأشخاص أعيرة نارية خلال الإحتفال بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بسوهاج، والذى تبين سابقة تداول المقطع المشار إليه بإحدى الدول العربية.

وأوضح المصدر، أنه تم تحديد القائم على إعادة نشر المقطع (مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه مقطع الفيديو المشار إليه"، وبمواجهته أقر بترويجه مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء بكونه إبتهاجاً بفوز أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج، وإعادة نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.