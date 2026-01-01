إعلان

الداخلية تلاحق ناشر فيديو ضرب نار بفوز "نائب سوهاج" والتحريات: قديم

كتب ـ رمضان يونس:

06:11 م 01/01/2026

متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر أمني، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن زعم القائم على النشر إطلاق عدد من الأشخاص أعيرة نارية خلال الإحتفال بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بسوهاج، والذى تبين سابقة تداول المقطع المشار إليه بإحدى الدول العربية.

وأوضح المصدر، أنه تم تحديد القائم على إعادة نشر المقطع (مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه مقطع الفيديو المشار إليه"، وبمواجهته أقر بترويجه مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء بكونه إبتهاجاً بفوز أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج، وإعادة نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو ضرب نار نائي سوهاج ييو دار السلام يديو دار السلاد لداخلية لأمن يديو ضرب نار نائب سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة