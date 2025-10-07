كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية: ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 3616 مخالفة مرورية متنوعة، و47 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 252 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 7 قضايا تتعلق بـالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وجارٍ مواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية.