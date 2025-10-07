إعلان

الأمن يداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في العجوزة

كتب : علاء عمران

11:57 ص 07/10/2025

الأجهزة الأمنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن شركة إنتاج فني بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، لقيامها بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن الشركة كانت تستخدم أجهزة مونتاج محمّلة بمصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصاريح من أصحاب الحقوق الفكرية.
وعُثر داخل مقر الشركة على أستوديو تسجيل ووحدة مونتاج كاملة التجهيز تُستخدم في إعداد الأعمال الفنية المخالفة.
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الشركة بدون ترخيص، بالاشتراك مع صاحبها، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية ركة إنتاج لعجوزة زارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس