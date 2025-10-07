الأمن يداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في العجوزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن شركة إنتاج فني بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، لقيامها بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن الشركة كانت تستخدم أجهزة مونتاج محمّلة بمصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصاريح من أصحاب الحقوق الفكرية.

وعُثر داخل مقر الشركة على أستوديو تسجيل ووحدة مونتاج كاملة التجهيز تُستخدم في إعداد الأعمال الفنية المخالفة.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الشركة بدون ترخيص، بالاشتراك مع صاحبها، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.