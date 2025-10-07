6 مصابين في انقلاب ميكروباص بالصف

كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمركز الصف، اليوم الثلاثاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث أعلى الطريق الصحراوي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، برفقة ونش مرورى لرفع حطام الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن سبب الانقلاب اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة ركابها.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27