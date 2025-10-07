إعلان

6 مصابين في انقلاب ميكروباص بالصف

كتب : علاء عمران

10:03 ص 07/10/2025

انقلاب ميكروباص أرشيفية

كتب- علاء عمران:
أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمركز الصف، اليوم الثلاثاء.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث أعلى الطريق الصحراوي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، برفقة ونش مرورى لرفع حطام الحادث.
وأظهرت المعاينة الأولية أن سبب الانقلاب اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة ركابها.
6 مصابين في انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص بالصف محافظة الجيزة اختلال عجلة القيادة

