"القضية منتهية".. دفاع محمد رمضان يكشف تفاصيل إحالته للمحاكمة

كشف المحامي أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، تفاصيل إحالة موكله إلى محكمة جنح الدقي في قضية تتعلق بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

وقال الجندي إنه تم التصالح مع المصنفات في الدعوى المقامة ضد موكله، وسيتم تقديم ما يفيد ذلك خلال جلسة 6 نوفمبر المقبل.

وتابع الجنديفي تصريحات لـ"مصراوي"، أن القضية سوف تنتهي بمجرد تقديم التصالح أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رمضان إلى المحاكمة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، بعد نشر الأغنية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الثقافة.