مشاجرة بأسلحة نارية وبيضاء تشعل كرداسة

في مشهد أثار الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر عدداً من الأشخاص يلوّحون بأسلحة نارية وبيضاء في أحد شوارع مركز كرداسة بالجيزة، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة.

تبين بالفحص تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغ من الأهالي باندلاع مشاجرة عنيفة دون وقوع مصابين بين مجموعتين من الأهالي.

تحريات المقدم محمد سعودي رئيس المباحث بينت أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكوّن من شخصين، وطرف ثانٍ مكوّن من أربعة أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز بسبب خلاف على أولوية المرور، وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش، و3 أسلحة بيضاء، وعصا خشبية.

وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بشأن المتسبب في الواقعة، بينما أكدت التحريات أن الخلاف بدأ بسبب محاولة أحد الأطراف المرور بسيارته في شارع ضيق، لتتصاعد المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي ثم باستخدام الأسلحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة، واستدعاء شهود الواقعة لاستكمال التحقيقات.