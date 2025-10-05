إعلان

تأجيل محاكمة شقيقين في اتهامهما بقتل عامل بالعمرانية لـ 2 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

07:14 م 05/10/2025

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة شقيقين في واقعة اتهامهما بقتل عامل بالعمرانية أخذًا بالثأر منه لقتله والدهما لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، عن أن المتهمين هم "ر. ن"، وشقيقه "م. ت"، في 24 أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتلا المجني عليه "م. ش"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تابعت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب بين العائلتين في منطقة العمرانية.

