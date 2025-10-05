خرطوشة و3 رصاصات تقود سائق نقل ذكي للسجن بالجيزة

كتب ـ رمضان يونس:

أدانت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، سائقا تابعا لإحدى شركات النقل الذكي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في واقعة اتهامه

ترأس هيئة الدائرة، المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد محمد، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 9729 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 4819 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "ع.ع" ـ سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي ـ تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، و3 طلقات مما تستخدم على السلاح دون أن يكون مرخص له بحيازتها أو إحرازها. وذلك في اليوم الثامن من أغسطس 2025 في العمرانية بالجيزة.

وألقت مأمورية من مباحث قسم العمرانية، كانت تتفقد الحال الأمنية بالمركز، القبض على السائق بعدما وردت معلومات معلومات سرية تؤكد أن السائق بحوزته سلاح "خرطوش"، وعثر بحوزته على 3 طلقات مما تستخدم على السلاح.

وثبت تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري بندقية خرطوش يدوية التعمير بماسورة غير مششخنة عيار 12 صالحة للاستعمال، كما أن الطلقات الثلاثة المضبوطة صالحة وغير مطوقة.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار عبد المجيد شريف، القائم بأعمال المحامي العام الأول، السائق إلى محكمة الجنايات المختصة والتي عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات.