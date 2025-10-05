كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية المُكثفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها وضبط الخارجين على القانون.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات، حيث تم ضبط 1502 قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، إلى جانب 3566 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما تم ضبط 482 قضية في مجالات مختلفة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدينين لصالح مصلحة الضرائب، وضبط 166 قضية متنوعة أخرى، من بينها مخالفات مبانٍ ومحالّ بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية، وإحكام السيطرة على الشارع المصري، وضبط العناصر الإجرامية والمخالفات بكافة صورها.