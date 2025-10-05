اليوم.. محاكمة 11 متهمًا في قضية "خلية داعش التجمع الأول"

كتب– صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محكمة جنايات بدر، اليوم، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش التجمع".

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، انضموا جميعًا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة هدفت إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المتهمين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم التام بأغراضها، وأن مؤسس التنظيم كان قد توفي قبل بدء التحقيقات.