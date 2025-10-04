كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، تحت تأثير تعاطي مادة مخدرة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبيّن أنه "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهته، أقرّ بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.