الداخلية تكشف حقيقة تغيب طفل قنا.. ترك المنزل بسبب سوء المعاملة

كتب- علاء عمران:

01:20 م 04/10/2025

حقيقة تغيب طفل قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب أحد الأطفال عن مسكن أسرته بمحافظة قنا،


وقالت الوزارة في بيان لها، السبت إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من العثور على الطفل المشار إليه (طالب – مقيم بمحافظة قنا) بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.


وبسؤال الطفل، أوضح أنه ترك منزل أسرته بسبب سوء معاملتهم له.


تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واستدعاء أسرته، وتسليمه إليهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وزارة الداخلية تغيب طفل قنا قطاع الشرطة المتخصصة

