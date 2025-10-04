كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمنعم صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد.

وأكد وزير الداخلية في برقياته، أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة، وتجسيدًا لقيم التضحية والفداء التي قدمها أبطال القوات المسلحة لاسترداد كرامة الوطن.

وأشاد اللواء محمود توفيق بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة، التي تعبر بمصر نحو آفاق الجمهورية الجديدة بثقة وثبات.

واختتم الوزير برقياته بتمنياته بدوام الأمن والاستقرار لمصر، وللقوات المسلحة بدوام العزة والتوفيق في حماية الوطن وصون كرامته.

