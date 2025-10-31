البداية "بوست" والنهاية "كلبش".. ضبط لص الشاشة بالجيزة

قاد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي رجال المباحث بالجيزة إلى لص تسلل إلى منزل شخص وسرق شاشة تليفزيون.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الجاني وضبطه.

وتبين أنه أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الشاشة المسروقة التي تم ضبطها وإعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.