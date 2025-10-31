تفاصيل مغامرة طائشة كادت تنتهي بكارثة في 6 أكتوبر

كادت مغامرة طائشة أن تنتهي بكارثة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدما ظهر طفل يقود مركبة تروسيكل بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس، بينما جلس صديقان له في الصندوق الخلفي، في مشهد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة.

ومع تداول الفيديو على نطاق واسع، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص المنشور لتحديد هوية قائد المركبة. وأسفرت الجهود عن ضبط التروسيكل غير المرخص ومالكِه، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، إضافة إلى نجله الذي كان يقود المركبة وقت تصوير الفيديو، وصديقيه اللذين كانا برفقته.

وبمواجهة والد الطفل، أقر بأنه كلف ابنه بتوصيل المركبة إلى شقيقه بمحل إقامته، إلا أن الأخير اصطحب صديقيه، وقاد التروسيكل في الاتجاه المعاكس لجهله بالطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكها والمتورطين في الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة السلوكيات المتهورة وحماية أرواح المواطنين على الطرق.