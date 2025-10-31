شرارة في قلب الريف.. حريق يلتهم منزلًا طينيًا بالصف

قبل قرية الودي بقليل، على طريق مركز الصف، تصاعدت سحابة سوداء من وسط الحقول، لتعلن عن حريق شب داخل منزل ريفي مبني من الطوب اللبن، في مشهد أثار ذعر الأهالي القاطنين بالمنازل المجاورة.

في تمام الساعة الثامنة والنصف، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد باندلاع النيران في المنزل الواقع وسط أرض زراعية.

استجابت القوات على الفور، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وصلت إلى موقع الحريق خلال دقائق. عند وصول رجال الإطفاء، كانت ألسنة اللهب تلتهم أجزاء من السقف المصنوع من الخشب والبوص، والدخان الكثيف يغطي المكان، فيما حاول الأهالي السيطرة على الحريق بوسائل بدائية لحين وصول فرق الإنقاذ.

بمهارة وسرعة، تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، وبعد دقائق من الجهود المكثفة، تم إخماد الحريق بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على تلفيات جزئية في جدران وسقف المنزل الريفي.

المعاينة المبدئية رجّحت أن السبب عرضي، ربما نتيجة مصدر حراري أو شرارة ناتجة عن نشاط زراعي قريب، فيما تم استبعاد الشبهة الجنائية في الواقعة حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بالواقعة بمعرفة مركز شرطة الصف.