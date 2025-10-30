إعلان

ضبط سائق تروسيكل بدون لوحات صدم شخص بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

01:40 م 30/10/2025

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدوم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه واصطدامه بأحد الأشخاص دون قصد.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

