قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة، لجلسة 5 نوفمبر المقبل؛ لتعذر حضورها من محبسها.

وتغيبت التيك توكر "أم مكة" عن حضور أولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت بإحالة البلوجر أم مكة، إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال.

وفي وقت سابق، استمعت نيابة الشؤون الاقتصادية لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

